Ozan Doğulu'dan dördüncü çocuk açıklaması

Müzisyen Ozan Doğulu, önceki akşam kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan ile Ankara'da bir mekanın açılışında sahne aldı. 2018 yılında boşandığı eşinden 3 çocuğu olan Doğulu "Dördüncü kez baba olmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

Ozan Doğulu'dan dördüncü çocuk açıklaması

Müzisyen Ozan Doğulu ile yaklaşık 5 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Hera Aslan önceki akşam Ankara’da bir kulübün açılışında sahneye çıktı.

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Eski eşi Ece Yosmaoğlu’ndan 3 kızı bulunan Ozan Doğulu, “4’üncü kez baba olmak ister misiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: Yeterince çocuğumuz var. Hep 3 kız isterdim, Allah gönlüme göre verdi.

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Hera Aslan araya girip “Ozan’a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa ileride isterim” deyince Ozan Doğulu sevgilisine “Ama ben erkek çocuk hiç düşünmüyorum” karşılığını verdi.

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