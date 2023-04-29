Ozan Doğulu'dan dördüncü çocuk açıklaması

Müzisyen Ozan Doğulu ile yaklaşık 5 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Hera Aslan önceki akşam Ankara’da bir kulübün açılışında sahneye çıktı.

Eski eşi Ece Yosmaoğlu’ndan 3 kızı bulunan Ozan Doğulu, “4’üncü kez baba olmak ister misiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: Yeterince çocuğumuz var. Hep 3 kız isterdim, Allah gönlüme göre verdi.

Hera Aslan araya girip “Ozan’a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa ileride isterim” deyince Ozan Doğulu sevgilisine “Ama ben erkek çocuk hiç düşünmüyorum” karşılığını verdi.