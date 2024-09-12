Ozan Kabak havalara uçurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ozan Kabak havalara uçurdu

İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 aydır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan müjdeli haber geldi.

A Milli Takımın Haziran ayında oynadığı İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Ozan Kabak’tan müjdeli haber geldi.

Alman basınında çıkan habere göre, 3 aydır gördüğü tedavi nedeniyle antrenman yapamayan Ozan Kabak’ın antrenman merkezine geri döndüğü ve rehabilitasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Kulüp televizyonuna konuşan Ozan, sağlık durumuyla ilgili olarak "Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Açıkçası benim için zor bir dönemdi, ilk üç ay çok zordu. Sadece kanepede oturup maçları izlemek benim için zor. Egzersiz yapıyorum ve sahalara geri dönmek için her şeyimi veriyorum" dedi.

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