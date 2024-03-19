Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Kaynak: sabah
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da oynarken 2018-19 sezonunda 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, daha sonra da Schalke, Liverpool, Norwich City ve Hoffenheim takımlarına geçmişti.

Şu anda Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak'ın tekrar İngiltere'ye döneceği ileri sürüldü.

Ozan Kabak'ın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ancak transferin Hull City'nin Premier Lig'e çıkması halinde noktalanacağı da bildirildi.

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