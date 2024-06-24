Ozan Tufan apar topar Fenerbahçe'yi sildi

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, 5 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Bordo-mavililer, Denis Draguş, John David Lundstram, Borna Barisic, Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

OZAN TUFAN GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'de Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını giyen Ozan Tufan, Trabzonspor'a imza atmasıyla birlikte Hull City'de 2 yıl geçirdikten sonra Süper Lig'e geri döndü.

APAR TOPAR PAYLAŞIMINI SİLDİ

Ozan Tufan, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra flaş bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 4 Haziran 2021'de 3 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşımı apar topar kaldırdı.

2021 yılında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz davası ile ilgili 'Fenerbahçe söyledi son sözü. Haklıydık kazandık' paylaşımını alıntılayan Ozan Tufan, 'Haklıydık kazandık' paylaşımını yapmıştı.

Ozan Tufan'ın bu paylaşımı kaldırması, Fenerbahçe taraftarını öfkelendirdi.

Taraftarlar, Ozan Tufan için 'yaptığın adamlık mı?' 'sana yakıştı mı?' tarzında yorumlar yaptı.

3 TEMMUZ DAVASI NEDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla 3 Temmuz 2011'de futbolda şike yapıldığı iddiasıyla

Aziz Yıldırım ve birçok ünlü ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, 13'nci yılında 88 sanığın yargılandığı "kumpas" davasıyla sürüyor.