Çekya Türkiye maçının hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çekya Türkiye maçının hakemi belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Takım'ın, 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak.

Gruptan çıkmamız için 1 puanın yeterli olduğu maç, 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'da başlayacak.

Çekya-Türkiye maçının hakemi açıklandı.

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KRİTİK MAÇA RUMEN HAKEM
Türkiye'nin Çekya ile oynayacağı maçın hakemi Rumen Istvan Kovacs oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

''A Millî Takımımızın Çekya ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Volkspark Stadyumu'da 26 Haziran 2024 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.''

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