Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Türk Dünyası Yüksek Nişanı takdim edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana'da gerçekleşen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi sonrası ödül töreni düzenlendi.

Törende Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Türk dünyası birliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarından dolayı "Türk Dünyası Yüksek Nişanı"nı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu ödülü, gerçek kardeşlik bağları temelinde yeniden büyüyen yakın dostluğumuzun ve işbirliğimizin bir simgesi olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Saray Akorda'daki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan'ın Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı.