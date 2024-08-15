Özbekistan dijital hizmet hacminde ciddi artış bekliyor

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kısa bir süre önce Özbekistan'da yapay zeka (AI) alanındaki gelişmeler ve startup projeleriyle ilgili bir sunuma katılarak BT sektöründeki ilerlemeyi ve bilgi teknolojilerinin çeşitli alanlara yayılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl sağlık, enerji, ulaşım, eğitim, tarım, su yönetimi ve inşaat gibi sektörlerde 100'ün üzerinde dijitalleşme projesi hayata geçiriliyor. Ayrıca, IT park sakinlerinin sayısı 2.000'in üzerine çıkarken, 32.000 genç profesyonel de bu tesislerde istihdam ediliyor.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerin entegrasyonu, 70'ten fazla kuruluşta 10 milyon kullanıcı için uzaktan biyometrik tanımlama sağlayan MyID ve UzFace gibi projelerle hızla ilerliyor. Ayrıca Uzbekkosmos (Uzspace), yaklaşık 43.000 yasadışı yeraltı kullanımı ve izinsiz inşaat örneğini ortaya çıkarmak için yapay zekayı devreye soktu.

Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanlığı tarafından yapılan sunumda, YZ için yasal bir çerçeve oluşturma ve sağlık, tarım, bankacılık, vergilendirme ve gümrük dahil olmak üzere sektörler arasında entegrasyon için bir strateji geliştirme ihtiyacına değinildi ve özel bir YZ teknolojileri merkezinin kurulması kilit bir görevdi. Bankacılık ve finans sektörlerinde YZ uygulamalarının genişletilmesinin önemi ve personelin eğitilmesi ve becerilerinin artırılması ihtiyacı da vurgulandı.

Şu anda dört üniversite, yakın gelecekte iki katına çıkması beklenen büyük veri işleme ve dil modelleri konusunda 600 uzman talebiyle yapay zeka eğitimi veriyor. 2023 yılında Özbekistan, startup projeleri için 134 milyon dolarlık girişim yatırımı çekti. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Mirziyoyev sunum sırasında destekleyici bir ortamın teşvik edilmesi ve startup ekosisteminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özbekistan, girişim ekosistemini geliştirerek ve etkili finansman mekanizmaları uygulayarak girişim finansmanı için destekleyici bir ortam oluşturmaya kararlı.