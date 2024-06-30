Özbekistan elektrikli araç üretimine başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özbekistan elektrikli araç üretimine başladı

Özbekistan'ın Cizzak bölgesindeki, BYD Fabrikası elektrikli araç üretimine başladı. Önceki gün, ilk elektrikli otomobil, hibrit ve elektrikli otomobil üretimine yönelik bir tesisin montaj hattından çıktı.

Özbek-Çin ortak girişimi olan BYD, Ocak 2024'te faaliyete geçti. Yılda 50.000 elektrikli otomobil üretmeyi amaçlayan 160 milyon dolarlık bir projenin ilk aşaması olan söz konusu fabrika, Çin'den gelen modern ekipmanlara ve robotik sistemlere sahip. Yetkililer fabrikadaki üretim sürecinin tamamen otomatik olduğunu söylüyor.

Şirket şu anda sadece Chazor ve Song Plus Champion modellerini üretiyor. Önümüzdeki yıllarda model yelpazesinin genişletilmesi ve üretimin yılda 500 bin elektrikli araca çıkarılması planlanıyor. Gelecekteki hedef ise bölge pazarlarına girmek.

Fabrikada çoğu Çin'de eğitim almış 1,2 bin kişi çalışıyor. Gelecekte istihdam sayısının 10 bine çıkması planlanıyor.

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