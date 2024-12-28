Özbekistan, Gazze’den kadın ve çocuklardan oluşan 100 kişiyi tahliye etti

Özbekistan, Gazze’de devam eden çatışmalar sırasında yaralanan 100 Filistinli kadın ve çocuk ile ailelerini tahliye ederek insani bir yardım örneği sergiledi. Tahliye, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla ve Özbekistan ile Mısır Sağlık Bakanlıkları’nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Özbekistan’ın Mısır Büyükelçisi Mansurbek Kilichev, tahliyeyle ilgili yaptığı açıklamada, yaralıların geçici olarak Özbekistan’da kalacağını belirtti. Büyükelçi, tahliye edilenlerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinde hastane ve sağlık merkezlerinde ağırlanacağını, Özbek hükümetinin konaklama, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen olağanüstü Arap-İslam zirvesinde, Gazze’deki askeri operasyonların durdurulması ve güvenli insani koridorların açılması çağrısında bulunmuştu. Mirziyoyev, Özbekistan’ın yaralı kadın ve çocuklara tedavi ve rehabilitasyon imkanı sağlamaya hazır olduğunu da ifade etmişti.

Tahliye operasyonu, Refah sınır kapısının önemine de dikkat çekiyor. İsrail’in askeri operasyonları sırasında bir milyondan fazla Filistinli kuzey ve orta Gazze’den Refah’a göç etmek zorunda kaldı. Bir dönem insani yardım ve tahliyeler için tek kara yolu olan Refah sınır kapısı, mayıs ayından bu yana süren çatışmalardan etkilendi.

Bu insani yardım girişimi, Özbekistan’ın kriz bölgelerinde savunmasız nüfuslara destek olma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Özbekistan, uluslararası toplumun Gazze’deki çatışmaların sona ermesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için daha fazla adım atmasını talep ediyor.