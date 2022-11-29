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Özcan Deniz'e vize şoku

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in 2 Aralık'ta Berlin'de gerçekleşmesi beklenen konseri ünlü şarkıcının orkestra ekibinin vize başvuruları sonuçlanmaması sebebiyle 27 Nisan 2023 tarihine ertelendi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:56
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Özcan Deniz de vize mağduru oldu! Konserini erteledi

Özcan Deniz'e vize şoku
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Özcan Deniz, 2 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de konser vermek için hazırlık yapıyordu. Ünlü şarkıcı ile orkestra ekibi vize başvurusunda bulunmuştu. Ancak Deniz'in orkestra ekibinin geç başvuruda bulunmaları nedeniyle altı haftadır olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamadıkları öğrenildi.

KONSER 2023'E ERTELENDİ

Bunun üzerine Özcan Deniz, konserini ertelemek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcının yapım şirketi "Bilgilendirme" başlıklı bir açıklama yaptı: 

"Sevgili Özcan Deniz hayranları; 02.12.2022 günü Berlin'deki konserimiz için yaklaşık altı haftadır vize başvurusu sonucunu beklemekteyiz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz sonuç alınamadığı için konserimizi 27.04.2023 tarihine ertelemek zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Anlayışınız için sonsuz teşekkürler. Görüşmek dileğiyle..."
 

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