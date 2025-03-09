Özcan Deniz için şok iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile aile fertleri arasında yaşanan gerginliği “Para gitti ve kardeşlik bitti!” yazısıyla kaleme aldı.

Ali Eyüboğlu köşe yazısında, daha düne kadar Feyza Aktan’ı kötüleyerek oğlu Kuzey’in velayetini elinden almaya çalışanlar, Özcan Deniz’in Samar Dadgar ile evliliğinin ardından bu sefer hedeflerini şarkıcıya çevirdi.

Özcan Deniz, menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz ile yollarını ayırdıktan sonra, anne Hayriye Deniz büyük oğlu Ercan’ı destekleyerek Samar Dadgar ve Özcan Deniz’e karşı tavır aldı.

Şu an gelinen aşamada, Özcan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci bir yanda; anne Hayriye Deniz, abi Ercan Deniz, Yurda Deniz ve Melek Deniz ise diğer yanda yer alıyor.

Anlaşılan o ki, kazanılan parayı birlikte bölüşünce her şey iyiydi, Özcan Deniz’le Ercan Deniz’in iş ortaklığıyla birlikte abi–kardeş ilişkisi de bitti.

Şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla manşetlerden düşmezken ünlü isimin ağabeyinden şoke eden açıklamalar geldi.

AİLE İÇİNDE KRİZ

Menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi olduğunu söylemişti.

KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞTİ

Özcan Deniz, geçtiğimiz haflarda annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'e ölüm tehdidi. Geçen hafta kalp krizi geçirmişti!

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı iddia edilen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Avukatlarıyla birlikte ifade veren Özcan Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını söylemişti. Deniz, “Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı” ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturma başlatılmıştı

“İNGİLTEREYE KAÇACAK”

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

Ağabey Deniz, kardeşi için ''Ses kayıtlarımız var, size göndereyim dinleyin. Ben muhatap olmuyorum avukatlarımız konuşuyor. Sahtekarın, yalancının teki. Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. Alt yapısını da yapmış, karısını da göndermiş. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Ben o adamı çok iyi bilirim. Benim hakkımda sahte sahte konuşmasın. Yalan beyanlar vermesin. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' şeklinde konuştu.