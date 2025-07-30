Özcan Deniz ile ağabeyi arasındaki kavga büyüyor: Kız kardeşi Sibel Semerci 'korkmuyoruz' diyerek meydan okudu

Deniz ailesinde sular durulmuyor. Kavganın temelinde, Özcan Deniz ile Ercan Deniz’in ortak olduğu şirket ve Sarıyer’deki villaların paylaşımı üzerine yaşanan anlaşmazlıklar yatıyor. İki kardeş arasındaki gerilim mahkemeye taşınırken, karşılıklı ciddi iddialar ortaya atıldı.

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan’ın şirketin paralarını izinsiz kullandığını öne sürerken, Ercan Deniz ise kardeşinin vergi kaçırdığını ve kara para akladığını iddia etti. Ercan Deniz, kendisini vergi kaçakçılığı konusunda ihbarcı olarak tanımladı.

ERCAN DENİZ: “HAKKIMI HELAL ETTİM”

Geçtiğimiz günlerde Ercan Deniz, “Özcan Deniz’e hakkımı helal ettim” açıklamasında bulundu. Ancak Özcan Deniz bu yoruma sert bir yanıtla karşılık verdi “Sana hakkımızı haram ediyoruz.”

SİBEL SEMERCİ’DEN AĞABEYİNE AĞIR SUÇLAMALAR

Kardeşler arasındaki bu çekişmeye dahil olan Sibel Semerci, Ercan Deniz’e yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Semerci, “Ölümle tehdit edip küfürlerle bizi korkuttuğunu sanıyorsan, yanılıyorsun. Senden korkmuyorum, ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten haz alıyorsun. Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasan, bu kadar usulsüzlüğü nasıl yapardın? Borçları kefil yaptığın Özcan’a nasıl ödettirdin, desene vicdansız!” diyerek ağabeyini suçladı. Semerci, Ercan Deniz’in şirketi hukuksuz yollarla devraldığını ve taşınmazlara tedbir konunca “şirketin içini boşalttılar” yalanına sığındığını iddia etti. Ayrıca, Ercan’ın televizyonlarda “Özcan ve kız kardeşim 2 ile 12 yıl arasında yargılanıyor” diyerek algı oluşturmaya çalıştığını belirtti ve “Sen kimsin de Türkiye Cumhuriyeti Adaleti’nin vermediği bir kararı biliyormuş gibi konuşuyorsun?” diye sordu.

ÖZCAN DENİZ MALİ KRİZDE

Öte yandan, Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan’ın borçlarına kefil olması nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğu öğrenildi. Sanatçının tüm mal varlığına ve gelirine haciz konduğu, ekonomik anlamda zor günler geçirdiği belirtildi. Deniz ailesindeki bu kavga, ünlüler dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir aile dramı olarak dikkat çekiyor. Taraflar arasındaki gerilim ve iddialar, kamuoyunun gündeminde geniş yer bulmaya devam ediyor.