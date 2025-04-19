Özcan Deniz'den gündem yaratan sosyal medya açıklaması. 'Başaramadılar'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir bazı aile bireyleriyle yaşadığı gerginliklerle gündemdeki yerini koruyor.

Mahkemeye taşınan bu ailevi anlaşmazlıkların ardından Deniz'den sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir mesaj geldi.

Özcan Deniz, ağabeyine ateş püskürdü: Bana ihanet ettin!

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar’ın Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorumla hem duygusal hem de net bir çıkışta bulundu:

“Canım aşkım. Başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz.”

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Bu ifadeler, Deniz’in ailesine doğrudan bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok takipçisi, ünlü sanatçının yaşadığı ailevi sorunlara rağmen eşi ve oğluyla kurduğu hayatı sahiplenmeye çalıştığını dile getirdi.

Hastanedeki Özcan Deniz'den ilk paylaşım geldi

Özcan Deniz, geçmişte ablası ve kardeşiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla magazin basınında sık sık yer almıştı. Son paylaşımı, aile içindeki gerilimin hâlâ devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.