Özcan Deniz'in hamile eşi tektaşını gösterdi. Yorum yağdı

Özcan Deniz'in İranlı eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından 1 milyonluk tektaşını gösterdi.

Özcan Deniz'in hamile eşi tektaşını gösterdi. Yorum yağdı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.

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Feyza Aktan'la olayla bir boşanma süreci geçiren Özcan Deniz, aşkı İranlı Samar Dadgar'da bulmuştu. Ünlü çift, 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenmişti.

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Geçtiğimiz günlerde Samar Dadgar'ın bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

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1 MİLYONLUK TEKTAŞ

Anne baba olmak için gün sayan Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'le yeni paylaşım geldi. Samar Dadgar, eşinin hediyesi 1 milyonluk tektaşı göstermeyi ihmal etmedi.

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