Özel, açıklayacağım demişti! Fatih Belediyesi'ne ait raporda yok yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve yöneticilerine yönelik soruşturmalar her geçen gün genişliyor. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda yönetici gözaltında ya da tutuklu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), soruşturmalar ve tutuklamaların yetersiz kanıt ve iddialara dayandığına dikkat çekerek operasyonların sadece muhalif belediyelere yapılmasına da tepki gösterdi.

CHP LİDERİ ÖZEL DE AÇIKLAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde AKP'li Fatih Belediyesi'nin Sayıştay denetçileri tarafından ortaya çıkarılan iddiaları açıklayacağını duyurmuştu.

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Sözcü gazetesinden Ali Macit'in haberinde yer alan bilgilere göre 58 sayfalık raporda çok sayıda kamu zararının belirtildiği konu bulunuyor.

TESPİTLER RAPORDA TEK TEK YER ALDI

Raporda dikkat çeken tepitler şöyle sıralanıyor:

- Hazine mülkiyetinde olup kira bedeli karşılığında belediye lehine üzerinde irtifak hakkı elde edilen taşınmaz, belediye tarafından bir dernekler federasyonuna tahsis edildi.

- Meclis kararı ile belediyeye ait taşınmaz, bir amatör spor kulübü derneğine 15 yıllığına tahsis edildi.

- İdarenin görev ve yetki alanında kurulu ve mülkiyeti idareye ait olan reklam alanları ihaleye çıkılmadan idarece belirlenen bir firmaya ve yine idare tarafından takdir edilen bir bedel karşılığında kullandırıldı.

- Belediye başkan yardımcıları birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı aldı.

- Mevzuatta öngörülen oranda engelli personel ve sosyal hizmet kapsamında personel istihdam edilmedi.

- Belediyenin tasarrufunda bulunan park, yol, yeşil alan, otopark ve oyun alanı gibi tapuda kamuya terk edilen bazı yerler ve idarenin özel mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazlar hukuka aykırı bir şekilde işgal edildi.

- İşgal edenler söz konusu yerlerden çıkarılmadı ve bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilen ecrimisil tutarlarının kira alır gibi ileriye dönük de uygulanarak işgallerin devam ettirilmesi sağlandı.

- İmar planlarında park alanı olarak belirlenen ve tüm vatandaşların kullanımına açık olması gereken yerler, işgal edildi, otopark vb. şekilde amacı dışında kullandırıldı.

- Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin sözleşme sürelerinin sonunda yeniden kiraya verme ihalesi yapılmadı, kira süreleri hukuk dışı uzatıldı.

- Gecekondu Fonu’nda biriken tutarlar mevzuatta belirtilen amaca aykırı olarak kullanıldı.

- Otopark hesabında toplanan tutarların otopark yapımı yerine idarenin cari harcamalarında kullanılmadı.

- Belediyeye ait arsa üzerinde öğrenci yurt binası inşa edildi ve yapı 25 yıl süreyle öğrenci yurdu olarak işletilmesi yönünde bir sözleşme yapılarak bir şirkete ihale edildi. Buna rağmen şirket hukuk dışı olarak burayı otel yapıp işletiyor.

- Belediyeye ait olmayan 595 metrekare alanlı bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kattan oluşan bina 30 yıl süre ile belediye tarafından kiraya verildi.

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