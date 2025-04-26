Özel bölümün içinden çıkarttılar! Çuvalları kaldıran polis gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Iğdır’da polis, patates taşıyan bir kamyon üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada patates çuvalları içinde 4 insan kaçakçısı yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklular, kişiler sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde yürütülen analiz çalışmaları kapsamında Tuzluca ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının arasına yerleştirilen özel bölmede 4 yabancı uyruklu şahsın gizlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü S.A. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Patates çuvallarının altından kaçak göçmenler çıktı

Patates çuvallarının altından kaçak göçmenler çıktı

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