Özel bölümün içinden çıkarttılar! Çuvalları kaldıran polis gözlerine inanamadı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde yürütülen analiz çalışmaları kapsamında Tuzluca ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının arasına yerleştirilen özel bölmede 4 yabancı uyruklu şahsın gizlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü S.A. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.