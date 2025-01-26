Özel hastanede bebeklere kötü muamele iddiası! Doktor çalıştığı kurumu ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Özel hastanede bebeklere kötü muamele iddiası! Doktor çalıştığı kurumu ifşa etti

İstanbul'daki bir özel hastanede çalışan doktor, sosyal medya hesabından anne adaylarının sosyal medyaya video çekmek amacıyla erken doğum yaptırıldığı iddiasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

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İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

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Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

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Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

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