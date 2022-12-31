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Gelme yeni yıl gelme Türkiye'ye. Özel İletişim Vergisine yüzde 122 zam

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 122.93 oranında zam yapıldı. Her ay cep telefonu faturalarına bakın ne kadar zam yansıyacak

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:30
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Özel İletişim Vergisine yüzde 122 zam. Gelme yeni yıl gelme Türkiye'ye gelme

Gelme yeni yıl gelme Türkiye'ye. Özel İletişim Vergisine yüzde 122 zam
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Özel İletişim vergisine yapılan zamlar faturalara yansıyınca cep yakacak. Yapılan değişiklikle birlikte telefon kullanan ve evinde internet olan herkesin faturasına 21.67 TL eklenecek. Böylece her ay Özel İletişim Vergisi'ne 43,34 lira ödemeniz gerekecek.

2023 yılına girerken en çok merak edilen konulardan biri de yeni yılda vergilere gelecek zam oranıydı. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 122.93 olarak açıklanmasının ardından birçok vergi kaleminde de bu oranda artış görüldü. Resmi Gazete yayımlanan karar ile birlikte 2023 yılındaki özel iletişim vergisi de netleşmiş oldu.

TELEFON VE İNTERNET FATURALARINA HER AY ARTI 21.67 TL

Resmi Gazete’de yayınlanarak 2023 yılı ile birlikte devreye girecek olan yeni vergi miktarı ile telefon ve internet faturalarımıza yeni zamlar eklenecek.

12 aya bölüştürülerek alınan özel iletişim vergisini böylelikle her faturada 9,75 TL yerine 21,67 TL olarak ödeyeceğiz.

Bu da faturalara her ay için fazladan 11,92 TL eklenecek anlamına geliyor.

Milyonlarca vatandaş gibi hem cep telefonu kullanıyor hem de evinize bağlı bir internet hattınız varsa her ay Özel İletişim Vergisi'ne 43,34 lira ödemeniz gerekiyor.

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