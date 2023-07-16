Özel jetteki kokain davasında patron da pilot da hakimi ikna edemedi

4 Ağustos 2021 tarihinde Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda Türkiye merkezli ACM Havayolları şirketine kayıtlı, Portekiz’in Lizbon kentine giden özel jette yakalanan 1,3 ton kokainle ilgili davanın duruşması gerçekleşti.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Veli Demir, Şeyhmus Özkan, Bekir Koray Özdoğan, Fatih Rasim Bahar, Leyla Özkan, Murat Özkan ve Nesime Özlem Bektaş ile avukatları katıldı.

“BREZİLYA’DA KOKAİN VAR, GİDİN ALIN DEMEYE İHTİYACIM YOK”

Duruşmada savunma yapan şirket sahibi Şehmus Özkan savunmasında önceki duruşmada elden para alındığına şahit olduğunu söyleyen Ali Burak Bülbül için, “Onun duygu ve düşünceleri sebebiyle tutuklandığımı düşünüyorum” dedi. “Bu ülkenin en üst düzey yöneticilerinin taşındığı bir şirketin sahibiyim” diyen Özkan şu ifadeleri kullandı:

“Benim Brezilya’da şu miktar kokain var, gidin onu buradan alın şuraya bırakın demeye ihtiyacım yoktur. Şirketim konkordato ilan edilmiştir. Ancak bu şirketimin parasız kalmadığından değil alacaklarımızı tahsil edemeyeceğimizden sebeple ilan edilmiştir. Daha sonra alacaklarımızı tahsil ettik, şirket olarak batık vaziyette değiliz.”

Tutuklu kalmasının kendisini manevi olarak yıprattığını belirten Özkan beraatını talep etti. Özkan’ın avukatı Serkan Sarıyaprak da müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.

“YOLCULARIN BAGAJLARINDAN SORUMLU DEĞİLİM”

Uçağın pilotu Veli Demir ise savunmasında “Uçak görevlilerinden bir görevli 4 adet bavulun arka kapının önünde bulunduğunu tarafıma şifahen bildirmesi üzerine ben de görevliye bavulların orta kısımlardaki koltukların üzerine bırakılması talimatını verdim. Ben uçuş emniyetinden sorumlu kişiyim. Uçağa yüklenen yüklerle ilgili, uçuş hava prosedürü gereği yükleme işlemine nezaret etme durumunda değilim. Brezilya’daki yazılan dökümanlara binaen tarafım hakkında iddianame düzenlendi. Kaptan pilot olarak ben yolcuların bagaj ve bavullarından sorumlu değilim.

“ÇOCUKLARIMIN YÜZÜNE BAKAMIYORUM”

Benim görevim uçuş esnasında veya uçuşa hazırlık sırasında yolcuların ve uçak görevlilerinin güvenliğinden sorumluyum. Yolcuların bagaj ve bavullarındaki suç unsurundan şahsımın suçlanması hayatın olağan akışına aykırıdır. 2 kız evlat sahibiyim. Kızlarımdan biri deprem bölgesindedir ve ben ziyaretine gidemiyorum. Uçağa koyulan bavulun içerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilseydim elbetteki yolcuyu uçağa almazdım. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır, ben şu an hak ettiğim yerde değilim. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum.

“1.3 TON BOMBA TAŞISAYDIM SUÇLU OLMAYACAKTIM”

“Üçüncü dünya ülkesi olan bir ülke şahsım ve patronum hakkında iddianame düzenliyor. Bavulun içerisinde 1.300 kg kokain yerine 1.300 kg bomba olsaydı şu an ben karşınızda suçlu olarak bulunmayacaktım. Ama uyuşturucu madde çıktığından sebeple ben suçlu bulunuyorum. Bomba eğer patlasa ben maktul sıfatı ile dosyada yer alacakken şu an uçağa yüklemesi yapılan bavul ve içindeki uyuşturucudan sebeple sebeple ben suçlanıyorum” dedi.

Sanık Veli Demir’in avukatı Ahmet Yasin Demirtaş da Brezilya’da Demir hakkında takipsizlik kararı verildiğini hatırlatarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

ÖZKAN VE DEMİR’İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar Şeyhmus Özkan ve pilot Veli Demir’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bekir Koray Özdoğan, Leyla Özkan, Murat Özkan ve Ali Burak Bülbül’ün ise haklarındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.