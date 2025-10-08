CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

"ESPRESSOLAB BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI"

Özel, daha önce açıkladığı boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab’ı boykot listesinden çıkardıklarını belirterek, “Takdir gençlerindir” ifadesini kullandı.

Öte yandan Özel, Espressolab’ın üniversite kampüslerinde bulunan mağazalarının kârını 19 Mart için oluşturulan fona aktaracağını da duyurdu.

Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Biz boykot dediğimizde bir talep yükseldi. Bir kahve zinciri için dediler ki kampüslere geldi, kahveleri zincirleştirdi, fiyatları arttırdı. Bizimle görüşmek istediler, gençlere yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve tüm ülkede cirosu 1/10'a düşmüş. Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi. Hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz. CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardık. Takdir gençlerin. Bize yan bakanı protesto etmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulunarak boykot çağrısı yapmıştı. Öte yandan yapılan boykot çağrısında öğrencilerin de talebi doğrultusunda ünlü kahve zinciri Espressolab’da eklenmişti. Özel, bugün yaptığı açıklamada Espressolab'ın boykot listesinden çıkarıldığını duyurdu.

İşte Özel’in açıkladığı boykot listesindeki diğer markalar,

Albayrak Medya

Anadolu Ajansı

DBL Entertainment

D&R İdefix

CNNTürk

TRT

TGRT

NTV

NTV'ye reklam verenler

Kral FM

Star TV

Akşam Gazetesi

Beyaz TV

Yeni Şafak

Türkiye Gazetesi

Doğuş Grubu - Volkswagen, Auidi ve Skoda

Günaydın Restoran

Nusr-ET

İhlas Ev Aletleri

İhlas Haber Ajansı (İHA)

Turkuaz Medya Grubu

Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk Petrol

Milli Piyango

Misli.com

İddaa.com

ETS Tur