CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
"ESPRESSOLAB BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI"
Özel, daha önce açıkladığı boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab’ı boykot listesinden çıkardıklarını belirterek, “Takdir gençlerindir” ifadesini kullandı.
Öte yandan Özel, Espressolab’ın üniversite kampüslerinde bulunan mağazalarının kârını 19 Mart için oluşturulan fona aktaracağını da duyurdu.
Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi,
“Biz boykot dediğimizde bir talep yükseldi. Bir kahve zinciri için dediler ki kampüslere geldi, kahveleri zincirleştirdi, fiyatları arttırdı. Bizimle görüşmek istediler, gençlere yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve tüm ülkede cirosu 1/10'a düşmüş. Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi. Hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz. CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardık. Takdir gençlerin. Bize yan bakanı protesto etmeye devam edeceğiz."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulunarak boykot çağrısı yapmıştı. Öte yandan yapılan boykot çağrısında öğrencilerin de talebi doğrultusunda ünlü kahve zinciri Espressolab’da eklenmişti. Özel, bugün yaptığı açıklamada Espressolab'ın boykot listesinden çıkarıldığını duyurdu.
İşte Özel’in açıkladığı boykot listesindeki diğer markalar,
Albayrak Medya
Anadolu Ajansı
DBL Entertainment
D&R İdefix
CNNTürk
TRT
TGRT
NTV
NTV'ye reklam verenler
Kral FM
Star TV
Akşam Gazetesi
Beyaz TV
Yeni Şafak
Türkiye Gazetesi
Doğuş Grubu - Volkswagen, Auidi ve Skoda
Günaydın Restoran
Nusr-ET
İhlas Ev Aletleri
İhlas Haber Ajansı (İHA)
Turkuaz Medya Grubu
Demirören Haber Ajansı (DHA)
Türk Petrol
Milli Piyango
Misli.com
İddaa.com
ETS Tur