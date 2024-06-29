Özel okul sahipleri öğretmenleri dövdü. Maaşlarını ödemek için çağırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Özel okul sahipleri öğretmenleri dövdü. Maaşlarını ödemek için çağırdılar

Kastamonu’da kapatılan bir özel okulun yöneticileri maaşlarını ödemek için çağırdığı öğretmenleri darp etti.

Kastamonu’da kapatılan bir özel okulun yöneticileri maaşlarını ödemek için çağırdığı öğretmenleri darp etti.

Kastamonu’da özel bir okulun sahipleri ve yakınları maaşlarını ödemek için öğretmenleri Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'ne çağırdı.

Burada çıkan arbede de 3 öğretmen ve bir öğretmen yakını darp edildi. Darp edilen 4 kişi hastaneye giderek rapor aldı ve şikayetçi oldu.

Darp edilen öğretmenlerden Ali Özçağlı gelecek yıl çalışmak için sözleşme yapmış olmalarına rağmen okulun kapatılma kararı alındığını belirterek “Bugün benim ve diğer öğretmenlerimizin görüşmeleri vardı. Ayrı ayrı görüşüldükten sonra görüşmesi biten öğretmenler gidiyordu.

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Ben görüşmek için gittiğimde okul sahibinin oğlu, 'Hocam sana bir sarılayım' dedi. Sonra anlamadan beni itip vurmaya başladı. Sonrasında beni yere düşürdüler. 3-4 kişi üzerime saldırdı, beni darbetmeye başladı." dedi.

Öğretmenlerden Onur Yalçın da Özçağlı'ya okul sahibinin saldırdığını öne sürerek "Bizler farklı bir yerde oturuyorduk. Bir anda birkaç kişi Ali hocamızın yanına doğru geldi. Biz, 'Ne oluyor?' demeden arkamızı döndüğümüzde Ali hocam yerdeydi.

Yani bu saldırı planlanmış, kasıtlı olarak yapılmış. Bizlerin de Ali hocamın yanına gitmemizi engellediler. Kavgayı ayırmak için Ali hocamızın yanına doğru gitmek isterken bizlerin üzerine geldiler. Ali hocamı da yerde tuttular, kalkmasını engellediler." açıklamasını yaptı.

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