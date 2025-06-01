Özel okullar ateş pahası: Londra’da çocuk okutmak, Türkiye’den daha hesaplı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında Deniz Uras’la özel okul fiyatlarını değerlendirirken şu çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı:

* Londra’da prenslerin çocuklarını okuttuğu oku 21 bin dolar, biz de bir özel okul 43 bin dolar

* Anaokulu ücreti 1 milyon 700 bin lira oldu

* Anaokulu, lise, üniversite 19 milyon 150 bin lira

. Bu masrafı maaşınızın yüzde 25’ini ayırsanız 28 yılda karşılayabiliyorsunuz

* Bu okullarda okusanız bile Kartal İmama Hatip Lisesi mezunun olanaklarına sahip olamıyorsunuz

Programın açılışında, okul fiyatlarındaki astronomik artışa dikkat çeken Cüneyt Özdemir, "En çok da Koç Lisesi. İlk olarak Koç Lisesi fiyatlarını açıkladı ama 3 aşağı 5 yukarı özel okullar da aralarında buna bakıp ve ona göre fiyatlarını açıklıyorlar" dedi.

Özdemir, Deniz Uras’a "Fiyatlarda durum nedir?" diye sordu. Deniz Uras da "Zaten eğitim çok pahalıydı. Özellikle de özel okullarda. Şimdi Koç okullarının fiyat skalasını açıkladı. Özellikle anaokulu fiyatı o kadar yüksek ki; sosyal medyada viral oldu. Anaokulu ücreti 1 milyon 700 bin lira. Sadece bir seneden bahsediyorum. 43 bin dolara denk geliyor" dedi.

Deniz Uras şöyle devam etti:

"WhatsApp grubunda çocuk yapmayı düşünen arkadaşlarımla bir karşılaştırma yapmak istedik. Daha pahalı bir okul var mıdır, bir anaokulu var mıdır? diye. Valla Wilcox Nursery School diye bir okul bulduk, yani prens çocuklarının gittiği. Prens William'la Kate Middeton'ın kızları Charlot bu okula gitti mesela. Bu okul bile dünyanın en prestijli anaokuludur, Londra'da 21 bin dolar.

Türkiye'deki fiyat skalaları artık dünyadaki en ünlü okulları geçmiş durumda. Hatta katlamış durumda. Hadi uluslararası karşılaştırmayı geçtik, bir kenara bırakalım; şimdi bu okula gittiniz, anaokuluna gittiniz, liseye kadar okul için 15 milyon lira harcamanız lazım. Bir de bu okulun üniversitesine gittiniz diyelim, orada da 4 milyon TL harcıyorsunuz. Yani toplamda bir insanın yuvadan üniversiteyi bitirişine kadar harcadığı tutar 19 milyon 150 bin TL. Şimdi buradan işe girdiniz ve 50 bin lira maaşla başladınız. Sonra yönetici maaşı aldınız. Biz mezun olmuş insanlarla konuştuğumuzda yaptığımız bir skalayla şöyle bir hesap yaptık; bu insan maaşının %25'ini okul masrafı diye bir köşeye ayıracak, yani bu 19 milyon TL'yi kendi iş hayatından finans edecek şekilde bir sanal dünya yarattık. Toplamda 28 yıl maaşının %25'ini harcadığı eğitime ayırsa bile, 50 yaşında bütün eğitim hayatını finans etmeyi başarıyor. Bu da artık şu soruyu gündeme getiriyor; mevcut eğitim sistemi ne derece mantıklı, bu iş dünyasında acaba eğitimimizde yeni bir reforma ihtiyaç var mı yok mu?"

Cüneyt Özdemir de "Bu okula girmek için insanlar kuyrukta, farkında mısınız? Koç, Sabancı Türkiye'nin en iyi okulları. Yani üniversitesi anaokulu yani o pahalı olmasının nedeni de belki de en iyi okullardan biri olması ama diğer okullar da çok az değiller. Ama ekonomideki fiyat algısının bozukluğunun da en net göstergesi" dedi.

Özdemir, şunları söyledi: