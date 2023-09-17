Özel okullar yana yakıla öğrenci arıyor. Binlercesi kapanacak

Özel okullara yüzde 65 oranında zam yapılacağının açıklanmasının ardından yeni eğitim öğretim döneminde özel okullardaki öğrenci sayısında büyük oranda düşüş gözlemlendi. Özel okullarda yaşanan krizin derinleşmesi üzerine en az 3 bin okulun kapısına kilit vurulacağı belirtildi.

Özel okullar yana yakıla öğrenci arıyor. Binlercesi kapanacak

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte veliler, ekonomik kriz nedeniyle çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken bir de özel okullara gelen yüzde 65 zam açıklamasıyla karşı karşıya kaldı.

“ÖZEL OKULLARDAKİ SINIFLARIN YARISI KİLİTLİ VE BOŞ, ÖĞRENCİ YOK”

Eğitim İş’in araştırmasına göre servis, kırtasiye, okul kıyafeti ve beslenme giderlerindeki dev artışla birlikte okula başlama maliyetleri ortalama yıllık yüzde 126 oranında yükseldi. Maliyetlerdeki artışın da etkisiyle özel okullara olan ilgi düştü.

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, yüzde 65’lik zammın ardından velilerin çocuklarını özel okula göndermekte zorlandığını ancak bu zammın özel okulların girdi maliyetlerine yetmediğini söyledi.

Atalay, özel okullardaki öğrenci sayısında düşüş yaşandığını belirterek “Türkiye genelinde özel okulların doluluk oranı yüzde 45-50. Özel okullardaki sınıfların yarısı kilitli ve boş, öğrenci yok” dedi.

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"EN AZ 3 BİN ÖZEL OKUL KAPANACAK"

Artan maliyetler nedeniyle Türkiye’de geçen yıl 2 bin özel okulun kapandığını hatırlatan Atalay, bu yıl da en az 3 bin okulun kapanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Yasaya göre özel okulların eğitim ücretlerini bir önceki yılın ücretine ÜFE artı TÜFE’nin toplamının 2’ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla belirlendiğini ancak bakanlığın bu orana sınır getirdiğini belirten Atalay “ÜFE-TÜFE hesabına göre bu sene bu oran yüzde 105’ti. Son iki yıldır bakanlık belirliyor bizim ücretlerimizi. Geçen yıl yüzde 36 zam yapıldı, bu yıl yüzde 65’de kaldık” dedi.

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500 BİN LİRAYA VARAN ÜCRET TALEPLERİ

Atalay, Anadolu’daki özel okulların talepteki düşüş nedeniyle yüzde 65 zam yapamadığını ve maksimum zam oranının yüzde 50’ye çıktığını, büyükşehirlerdeki yüzde 65’lik zam oranın ise özel okulların maliyetlerini kurtarmadığını söyledi.

Özel okulların öğrenci başına 500 bin liraya varan ücret talep etmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Atalay, “Türkiye’de 10 bin civarında özel okul var. Bunların sayısı büyükşehirler dahil 20’yi geçmez” dedi.

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ÖZEL OKULLARIN ARTAN GİDERİ

Özel okulların artan giderlerine vurgu yapan Atalay, cirolarının yüzde 85’ini personel giderlerine ayırdıklarını bu oranın eskiden yüzde 35 bandında olduğunu ifade etti. Atalay, personel giderleri artsa da öğretmen maaşlarında düşüş yaşandığını kaydetti.

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