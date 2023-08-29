Özel okullarda öğretmen sömürüsü

Cumhuriyet'in haberine göre, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, kurum sahiplerine ve Milli Eğitim Bakanlığı’na taban maaş taleplerini haykırmak üzere yarın Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) Odakule’deki genel müdürlüğü önünde eylem yapacak. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, “Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, ekonomik, sosyal ve özlük haklar bakımından tam anlamı ile yokluk yaşıyor. Bu kurumlar MEB’E bağlı ve Çalışma şartlarını belirleyen Meclis ve MEB. Kanun eliyle öğretmenler asgari ücret düzeyinde maaşlar ve güvencesiz koşullarda çalıştırılıyor” dedi.

‘HAK GASPLARI’

Bunun nedeninin, öğretmen emeğinin kamu alanında “yük” olarak görülmesi olduğuna dikkat çeken Edebali, şunları söyledi; “Bakan Yusuf Tekin bu yükü alan yer olarak özel öğretim kurumlarına ve sahiplerine en uygun koşulları sunmaya devam ediyor. TÖZOK özel okul patronlarının çıkarlarını ve taleplerini bakanlığa kabul ettirmek için faaliyet yürüttükleri bir dernek. Bu dernek aynı zamanda mevcut asgari ücret düzeninden sorumlu. Keyfi işten çıkarmalar, hak gaspları dernek eli ile çalışma düzeni haline getirildi. Hem TÖZOK’un öğretmen emeğini ucuz işgücü olarak gören politikalarını protesto etmek hem bakanlığa ve Meclis’e taban maaş talebimizi yinelemek için TÖZOK genel müdürlüğü önünde olacağız.”

‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET’

Sendikanın bildirisinde ise “Özel okullarda, vakıf üniversitelerinde, kurs merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde; sömürünün her türlüsünü yaşayan, mobbinge maruz kalan, özlük hakları teslim edilmeyen, asgari ücretle veya altına çalışmaya zorlanan, geleceği patronların iki dudağı arasına bırakılmak istenen eğitim emekçileriyiz” dendi. “Bozuk düzene biat edilmeyeceği” vurgulanan bildiride “Sendikamızın üye sayısı on binlere ulaştı. Özel sektör öğretmenleri örgütlü, örgütlü öğretmenlerin karşısında hiçbir patron duramaz! Öğretmenleri sefalet ücretlerine mahkûm edemeyeceksiniz. Taban maaş talebimizde haklıyız ve ısrarcı olmaya devam edeceğiz. ‘Eşit işe eşit ücret’ şiarımızı dilimizden düşürmeyeceğiz, meslektaşlarımızla aynı haklara sahip olacağız” ifadeleri kullanıldı.