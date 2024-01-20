Özel okullardan fahiş zamlara yeni kılıf. Bu nasıl vicdansızlık

Ülkemizde birçok özel okul, Milli Eğitim Bakanlığı müdahalesi olmaksızın yemek ücretlerinde anormal artışlara gitmeye başladı.

Bazı okullar, velilerden 60, 80 ve hatta 100 bin TL gibi astronomik rakamları yemek ücreti olarak talep etmeye başladı. Öğrencilerinin zaten okulda yeterince yemek yemediğini belirten veliler, bu durum nedeniyle yemek hizmeti almak zorunda hissettiklerini dile getiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, eğitim ücretlerine yapılan zamların yüzde 60'tan fazla olduğunu düşünen velilerin şikâyetlerini iletebileceklerini belirtti. Veliler, bu durumu çözebilmek ve haklarını koruyabilmek adına bir dizi adım atmaya hazırlanıyor.

Son dönemde özel okul fiyatlarında yaşanan yüzde 300'lük artış, birçok aile için önemli bir mesele haline geldi. Bu artışın ardında yatan sebepler, veliler arasında endişe ve şikâyetlere neden oluyor.

“BÜTÇEMİZİ CİDDİ ŞEKİLDE ZORLUYOR”

Biz de bu sıkıntılı durumu vatandaşa sorduk:

- Özel okul fiyatlarında yaşanan bu büyük artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Veli: Bu artış benim için gerçekten şok edici oldu. Bir öğrenci velisi olarak, çocuğumuzun kaliteli bir eğitim almasını istiyoruz; ancak bu kadar büyük bir fiyat artışı, birçok aile için oldukça zorlayıcı bir durum yarattı.

- Artışın nedenleri hakkında bir fikriniz var mı?

Veli: Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre, artışın sebepleri arasında eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğretmen maaşlarının artırılması ve okulun genel giderlerinin karşılanması bulunuyor. Ancak bu kadar büyük bir artışın gerekli olup olmadığını sorgulamadan edemiyoruz.

- Bu artış ailenizi nasıl etkiledi?

Veli: Maalesef, bu artış aile bütçemizi ciddi şekilde zorluyor. Daha önce çocuğumuz için ayırdığımız bütçeyi üç katına çıkarmak, beklenmedik bir yük getirdi. Ekonomik olarak bu kadar belirsiz bir dönemde, bu artışın gerçekten gerekli olduğunu düşünmüyorum.

- Okul yönetimi ile bu konuda iletişime geçtiniz mi?

Veli: Evet, bir grup veli olarak okul yönetimi ile görüşmeler yaptık. Ancak onlar, artışın kaçınılmaz olduğunu ve bu konuda herhangi bir geri adım atılamayacağını belirttiler. Şu an için herhangi bir çözüm önerisi sunmadılar.

- Bu durum karşısında veliler olarak nasıl bir tepki göstermeyi planlıyorsunuz?

Veli: Veliler arasında bir dayanışma oluşturarak bu durumu daha geniş bir kitleye duyurmayı ve gerekirse hukuki yollara başvurmayı düşünüyoruz. Eğitim, her çocuğun hakkıdır ve bu hakka erişimi zorlaştıran bu tür mali artışlara karşı bir duruş sergilemek önemlidir.

BAKAN UYARI DA BULUNMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulunda karne dağıtımına katıldı. Bakan Tekin, törenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullardaki zam fiyatlarıyla ilgili olarak, "Özel okul temsilcileri görüştük, kendilerini uyarıyoruz." demişti.