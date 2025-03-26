CHP liderinden Erdoğan'a sert cevap: Millet darbe girişimini püskürttü, turp, murp yok

Özgür Özel, Saraçhane'deki "eylemlerde zarar gördü" denilen Şehzadebaşı Camisi'ndeki mezarlığı ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak" sözlerine Özel, "En büyük yalanı attı. Onun çıkaracağı bir turpun gerçekliği yok. Bundan sonra yeni bir turp, murp yok" ifadelerini kullandı.

Özel, zarar gördüğü söylenen Şehzadebaşı Camisi'ne ilişkin Erdoğan'ın "Eyy Özgür Özel! Herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar" sözüne ise "Benim mezarımın olacağı yer belli. Ben artık bu vakitten sonra ölümü de göze aldım mezarı da göze aldım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki "eylemlerde zarar gördü" denilen Şehzadebaşı Camisi'ndeki mezarlığına gitti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunurken, soruları da cevapladı.

"YENİ BİR TURP, MURP YOK"

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak" sözlerinde bulunması dikkat çekmişti. Erdoğan'ın sözünü hatırlatan muhabir, Özel'e sordu.

Özel ise soruya şu şekilde cevap verdi:

"Erdoğan’ın yalanı büyütmeyi tercih etti. Muhalefetin tamamı İmamoğlu’nun siyasi operasyonuna gittiğini düşünüyor. MHP ve AKP seçmeninde inanlar yüzde 55, inanmayanlar yüzde 45 oldu. Kendi tarafında yarı yarıya kafa karışıklık var. Böyle bir kanıtın olmadığına eminim. En büyük yalanı attı. Onun çıkaracağı bir turpun gerçekliği yok. Bundan sonra yeni bir turp, murp yok."

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A: BEN ARTIK BU VAKİTTEN SONRA ÖLÜMÜ DE GÖZE ALDIM MEZARI DA GÖZE ALDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarar gören Şehzadebaşı Camii'si için Özel'e "Eyy Özgür Özel! Herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar. Bu nasıl iştir! Kabristanları yıkmanın kime ne faydası var? Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz? Tarihi eserleri bu ahlaksızlar bu edep yoksunu namussuzlar gelip yıkıyorlar. Yüzü maskeli teröristleri tespit edip üzerine gideceğiz." demişti.

Özel ise Erdoğan'a cevap vererek, "Bu lafın onda birini herhangi bir CHP'li söylese 'Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ettiler' derler. Ben artık bu vakitten sonra ölümü de göze aldım mezarı da göze aldım. İki mezar taşı devrilmiş ertesi sabah Vali gelmeden onarılmış. Vali'ye de bunu anlatmışlar. Ey Erdoğan, bundan büyük bir günah var mı, işte bak hepsi ayakta" ifadelerini kullandı.

"15 BUÇUK MİLYON KİŞİ SANDIĞA GİDEREK DEMOKRASİ DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Özgür Özel, Saraçhane'de son gününün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Burada darbe girişiminin bir sonucunu alıyoruz. İmamoğlu’nun tutuklaması ile kayyum atama dertlerindeydiler. İktidara yakın medyalar kayyum beklentisi içerisindeydi. Biz İstanbul’un iradesine çağrı yaptık. Bu irade Saraçhane’ye taştı. Bir mucizeyi gerçekleştirdiler. 15 buçuk milyon kişi sandığa giderek demokrasi devrimi gerçekleştirdi. Burada bir oylama yapılıyor, İstanbul bir seçilmişe emanet edilecek. O göreve gelene kadar burada olacağım. Kayyum riski artık ortadan kalktı"