Özel sektörde ara zam olacak mı? Flaş detay ortaya çıktı

Emekli ve memur zamları sonras8ında ara zam yapılmayacağı ifade edilen asgari ücrete çevrilmişti. Henüz bu konuda bir adım atılmasa da asgari ücrete ara zam ile milyonlarca kişinin r4adarındayer alıyor.

İşçi maaşları çalışılan aydan sonra hesaplara geçtiği için asgari ücreti 31 Temmuz’a kadar belirleme imkanı var. Fakat ara zammı bekleyenler sadece asgari ücretliler değil, özel sektör çalışanları da bu haberi bekliyor.

ÖZEL SEKTÖRE ZAM BEKLENTİSİ ARTTI

Asgari ücrete zam yapılmaması durumda tüm özel sektör çalışanları bu durumdan olumsuz etkilenecek.

İşçi ile işverenin isteği doğrultusunda özel sektöre zam yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmamışken, asgari ücrete zam yapılmaması patronlar tarafını güçlendirirken, çalışan tarafında endişe yaratıyor.

ÖZEL SEKTÖR ZAM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör patronları bu konu da çekimser kalıyor.

Zam kriterleri ve ortalama artış miktarı hususunda belirsizlikler sürerken, özel sektör maaşları da pul olmaya devam ediyor. Her bir işletme kendi durumuna göre bir ücret skalası belirlemesi tahmin ediliyor.

Özel sektörde her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünürken, bununla beraber, birçok kurumsal şirketin de çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapılması yönünde karar aldığı iddiaları medyada yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA MAAŞ ALANA ZAM KURALI

Türkiye’de asgari ücret ile çalışanlar için bir kanun bulunurken asgari ücretin üzerinde çalışanlar için bir kanun henüz bulunmuyor.

Asgari ücret, Tespit Komisyonu’nun belirlediği ölçüde yükselebilirken, asgari ücretin üstünde maaş alanlar için işverenin rıza gösterdiği oranda artış yapma söz konusu olabiliyor.

Fakat çalışanların sözleşmelerinde “personelin ücretinde yapılacak artış oranı asgari ücret artış oranından az olamaz” biçiminde bir düzenleme yer alıyorsa mutlaka İş Kanunu m.22 çerçevesinde prosedür uygulanmak halinde bulunuyor.