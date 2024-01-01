Özel soslu tavuk kanat nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Özel soslu tavuk kanat nasıl yapılır?
İşte özel soslu tavuk kanat tarifi...

Özel soslu tavuk kanat nasıl yapılır?

Malzemeler

1 buçuk kg tavuk kanat

Sosu için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2,5 yemek kaşığı domates sosu

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı bal

1 kaşığı tatlı kaşığı hardal

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1,5 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Bütün sos malzemeleri kasede karıştırılır.

Hazır domates sosu yoksa onun yerine ketçap veya çok az sulandırılmış domates salçası kullanılır.

Temizlenmiş tavuklar sos içerisine eklenir ve harmanlanır.

2-3 saat hatta ya da 1 gece sos içerisinde bekletilir.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir.

Isıtılmış 200 derece fırında 40-45 dk kadar pişirilir.

Afiyet olsun.

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