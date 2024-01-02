Sütlü sarımsak yenirse ne olur

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Sütlü sarımsak yenirse ne olur
Sarımsaklı süt içenler ne yaşar? İşte, ayrıntılar...

Sarımsağın kalp rahatsızlıklarından kabızlığa kadar yüzlerce yararı olduğu biliniyor. Tam anlamıyla doğal bir reçete. Peki, sütlü sarımsak nelere iyi gelir, hiç merak ettiniz mi? Üstelik tarifi de çok kolay...

Sütlü sarımsak kalp sorunlarından iktidarsızlığa, astımdan kabızlığa hatta vereme bile iyi geliyor.

Sarımsak modern tıpta da kullanılıyor. Ancak mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerekiyor zira bazı hastalıklarda yan etkileri olabiliyor. Yani kesinlikle kararında kullanılması gerekiyor.

SÜTLÜ SARIMSAĞIN YARARLARI:

Zatürreye iyi gelir.

Kalp damar sorunlarını tedavi eder.

Uykusuzluk problemini çözer.

Kolesterolü düşürür.

İktidarsızlık problemini yok eder.

Akne tedavisinde etkilidir.

Kabızlık ve şişkinliği giderir.

Soğuk algınlığı ve grip riskini azaltır.

Erektil disfonksiyonun tedavisine yardımcı olur.

Doğal afrodizyak etkisi vardır.

Diyabet kontrolüne yardımcı olur.

Kanser riskini azaltabilir.

NASIL HAZIRLANMALI

MALZEMELER

500 ml süt,
10 diş kıyılmış sarımsak,
3 çorba kaşığı bal,
250 ml su,

HAZIRLANIŞI

Tencereye su, süt ve sarımsak eklenir.
Orta ısıda sürekli karıştırılır.
Ilıdıktan sonra bal da eklenir ve soğuduktan sonra tüketilir.

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