Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçları, bu sezon Bi Kanal & Sıfır TV'de canlı olarak yayınlanıyor.

2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında, 12 Ekim günü oynanan maçta MKE Ankaragücü, Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Canlı yayınlanan mücadeleyi spiker Elif Ünal anlattı.

Sıfır TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk özel televizyon tarihinde bir ilk yaşandı! Elif Ünal, Sıfır TV’de yayınlanan Ankaragücü-Karacabey Belediyespor maçını canlı anlatarak Türkiye'de özel bir televizyonda profesyonel liglerde futbol maçı anlatan ilk kadın spiker oldu" denildi.

Paylaşımda Elif Ünal, "Kadın Spikerin Bir Günü" başlığıyla hazırladığı videoya da yer verildi. Ünal, maç öncesindeki hazırlıklarını, Eryaman Stadyumu'na yolculuğunu anlattı.

Videoda, Ünal'ın Mahmut Tekdemir'in 53. dakikada attığı golü anlattığı anlar da yer aldı.