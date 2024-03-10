Özel üniversiteler tasarısı meclisten geçti. Ücretsiz eğitim hakkını savunan öğrencilere polis müdahale etti

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır ülke genelinde gerçekleştirilen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edildi. Söz konusu yasa tasarısına iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili ve bir bağımsız milletvekili destek verdi.

Oylamaya 299 milletvekili katıldı ve milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Bugün başkent Atina'da düzenlenen eylemde, binlerce kişi tasarının geri çekilmesini istemişti.

Yunanistan'da özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.

"İŞ BULAMAYACAĞIMIZDAN KORKUYORUZ"

Özel üniversitelerin kurulması yerine devlet üniversitelerinin desteklenmesini isteyen ve ücretsiz eğitim haklarını savunan öğrenciler, yaklaşık 2 aydır birçok kentte protesto gösterileri düzenliyordu.

Tasarının, devlet üniversitelerinden alınan diplomaların değerini düşüreceğini söyleyen öğrencilerin eylemleri, parlamentoda yapılan oylama öncesinde daha da şiddetlendi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in milletvekillerine tasarıyı destekleme çağrısı yapmasının ardından, Atina’da binlerce eylemci bir araya geldi.

Polis, tasarıyı protesto eden vatandaşlara göz yaşartıcı gazla saldırırken eylemciler molotof kokteyli ile cevap verdi. Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı.

25 yaşındaki Stratos Katselis,"Mezun olmayı başarırsak hiçbir yerde iş bulamayacağımızdan korkuyoruz. Bugün hiçbir genç gelecek için bir plan yapamıyor. Önümüzde sadece çıkmaz sokaklar var" açıklamasını yaptı.

FAKÜLTELER İŞGAL EDİLMİŞTİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına eylemler düzenledi. Hükümetin söz konusu yasa tasarını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 bin öğrenci, başkent Atina'daki Panepistimio Meydanı'nda toplanmıştı.

"Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürümüştü. Protestolarda üniversitelerde birçok fakülte, öğrenciler tarafından işgal edilmişti.