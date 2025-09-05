Özel ve İmamoğlu’nun kayyum hamlesini açıkladı! Kulislerde şok iddialar

Gazeteci Hilal Köylü, CHP’ye kayyum atanması durumunda partide yeni bir siyasi oluşumun gündeme gelebileceğini öne sürdü. Köylü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden CHP yönetimine getirilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlığının “mutlak butlan” kararıyla geçersiz sayılmasına yol açabileceğini belirtti.

Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri

Kulislerde konuşulanları aktaran Köylü, Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle yeni bir parti kurmak zorunda kalabileceğinin konuşulduğunu, CHP tabanının Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini, Özgür Özel ve İmamoğlu’nun çizgisine yönelme eğiliminde olduğunu, Özel’in bu süreçte birlik ve bütünlük mesajı vererek yeni bir dönemin işaretini çakabileceğini söyledi. Köylü ayrıca 15 Eylül’deki davanın ertelenebileceği ve iktidarın bu süreci uzatarak zaman kazanmaya çalıştığı iddialarına da dikkat çekerek şöyle konuştu:

CHP'ye bir kayyum gelmesi durumunda, yeni bir partinin kurulması mümkün mü? CHP kulislerinde de bu konuşulmaya başlandı. Eğer partiye bir kayyum gelirse yani Mutlak Butlan kararıyla Kılıçdaroğlu dönerse Özgür Özel'in genel başkanlığ hukuken geçersiz sayılacak. Bu durumda “Özgür Özel bir parti kurmak zorunda kalır. İmamoğlu'nun desteğiyle bunu da yapar. Yine direncini büyütür. Zaten partiye kayyum gelmesi durumunda ya da Kılıçdaroğlu'nun durumunda asla CHP'liler gidip de Kılıçdaroğlu'na CHP'ye oy vermez. Özgür Özel ve İmamoğlu neredeyse oraya oy verir. Ama bir anlamda işte ortalığı karıştırmamak ya da partinin içini çok dağıtmamak gerekiyor. Özgür Özel orada birlik ve bütünlük mesajıyla yepyeni bir dönemin işaretini çakabilir” gibi değerlendirmeler var. Gözler 15 Eylül'deki davada ve bu davanın erteleneceğine dair de ciddi bilgiler var. Çünkü iktidar CHP’yi nasıl daha çok karıştırırım hesabında bu yüzden “Bu işi hemen halletmem, sonuçlandırmam. Özgür Özel cephesi kayyum gelmesini istiyor. Kayyum gelsin ki bizi baskıdan kurtulmuş olalım. Yolumuzu net bir şekilde çizelim” iktidar cephesi böyle düşünüyor. CHP'yi oyaladıkça oyalayalım ve vakit kazanan biz olalım mantığını işletiyorlar.

EKREM İMAMOĞLU'NU UNUTTURACAKLAR

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise daha çarpıcı bir yorumda bulunarak Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak geri dönmesi halinde mevcut yönetim kadük kalabileceğini ve bu durumun Ekrem İmamoğlu’nun siyasi etkisini azaltabileceğini öne sürdü. Bu nedenle İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının, yeterli milletvekili desteğiyle yeni bir grup kurarak farklı bir siyasi yol izleyebileceği ihtimali gündeme gelebileceğini belirtti.

Özdemir, geçmişte CHP’den ayrılan isimlerin SHP ve DSP gibi yeni partiler kurduğunu hatırlatarak, benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğini ifade etti. “Demokrasilerde çareler tükenmez” sözünü hatırlatan Özdemir, İmamoğlu’nun unutulmayacağını söyleyenlere karşılık, Selahattin Demirtaş örneğiyle siyasi hafızanın hızla değişebileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun beraber partiden ayrılmasına kadar gidecek bir sürecin başındayız. Şimdilik buna imkansız olarak bakıyorlar. Böyle bir şey olmayacağını söylüyorlar. Ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu da Gürsel Tekin gibi kollarını sıvayıp kurtarıcı olarak CHP'ye gelirse daha doğrusu mahkeme kararıyla kayyum olarak atanırsa ya kadük olacaklar ve Ekrem İmamoğlu'nu unutturacaklar cezaevinde bizim gündemimiz Türkiye diyecekler ya da Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları bir grup kuracak kadar milletvekili de gelir. Benim gördüğüm, benim siyaset okumam iş bu noktaya gelebilir. Bu kayyum atamasından sonra yani CHP'nin oyları bölünür. Biraz da mecburiyetten buraya gelebilir diye söylüyorum. Çünkü daha önce biz bu filmi işte CHP'nin içinden SHP çıktı, DSP çıktı, farklı versiyonlarını gördük. CHP'nin genel başkanı Bülent Ecevit'in eee DSP'yi kurup başbakanlık yaptığı bir Türkiye'de yaşadık. Yani bunlar çok zor, imkansız şeyler değil. Demokrasilerde çareler tükenmez demiş Sayın Süleyman Demirel. İmamoğlu'nu kimse unutmaz diyorlar ama öyle bir unuturlar ki bugünün Türkiye'sinde Selahattin Demirtaş'ı unutmadı kimse ama Selahattin Demirtaş 8 yıldır cezaevindeymiş, 8 yıl dile kolay.