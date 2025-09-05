Şener Üşümezsoy, İstanbul için en kötü senaryoyu anlattı! Depremin şiddetini açıkladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’ndeki fay hatları hakkında yaptığı açıklamalarla İstanbul depremi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Habertürk TV’de konuşan Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen Adalar Fay Hattı’nın artık aktif olmadığını, asıl riskin Silivri açıklarındaki çukur bölgede yer alan fayda olduğunu belirtti.

Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Adalar Fayı’nın İstanbul’u tehdit ettiği yönündeki görüşlere karşı çıktığını hatırlatarak, “Kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca uzanıyor” dedi. Adalar Fayı’nı “ölmüş bir fay” olarak nitelendiren Üşümezsoy, İstanbul’da büyük bir yıkım yaratacak fayın orada olmadığını vurguladı.

SİLİVRİ ÇUKURUNA DİKKAT

Asıl tehlikenin Silivri açıklarında yer alan Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikteki fayda olduğunu belirten Üşümezsoy bu fayın 6.2 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

