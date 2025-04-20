Özel, Yozgat'taki miting sonrası kapak fotoğrafını güncelledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını traktör konvoyuyla Yozgat mitingine geldiği bir kare ile değiştirdi.

CHP lideri Özel, X ve facebook hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi.

"KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ"

Özel, kapak fotoğrafı olarak kent girişinde traktör konvoyuyla karşılandığı Yozgat'ta mitinge gidiş anını içeren bir fotoğrafı ekledi. Kapakta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile Atatürk'e ait "Köylü milletin efendisidir" sözü de yer aldı.

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