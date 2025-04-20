Yeniçağ Gazetesi: Traktörleriyle gelip 'Artık Yeter' dediler

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Traktör sesi Yozgat'tan Beştepe'ye kadar ulaştı

CHP, Samsun'dan sonra dün de AKP ve MHP'nin kalesi olarak bilinen son seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 76 oy aldığı Yozgat'ta tarihi bir miting gerçekleştirdi. Özel, binlerce çiftçinin traktörleriyle akın ettiği alanda, Erdoğan'a "Yozgat'ın traktörleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. O konvoyun sesi Beştepe'ye kadar ulaştı" diye seslendi.

CHP, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Samsun'da başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ikincisini dün Yozgat'ta düzenledi. CHP Genel Başkanı Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge yüzlerce çiftçinin traktörleri eşliğinde girdi. Çiftçilerin traktörleriyle oluşturduğu konvoyun uzunluğu 6’ıncı kilometreyi aştı. Çiftçiler, Özeli traktörle karşıladı. Özel, mitingin gerçekleştirileceği meydana traktör kullanarak gitti. Miting öncesi alandakilere Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. Silivri'deki İmamoğlu mesajında "Milletimiz demokrasi ve adalete sahip çıkmanın, partiler üstü bir milli bir mesele olduğunu gösterdi. Bunu hala göremeyenler, anlamayanlar Yozgat'a iyi bak sanlar. Hiç kimse Yozgat'ı kendi kalesi gibi görmesin. Yozgat, şu ya da bu partinin yu ya da bu şahsın değil, Cumhuriyet'in kalesidir, demokrasinin kalesidir, milli egemenliğin kalesidir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, "Yozgat'ın traktörlerini yağa kaldırdı.

O konvoyun sesi Türkiye'yi yağa kaldırı yun sesi Beştepe ye kadar ulaştı. Demokrasilerde efendi Saray'da oturan değil, onu Saray'a çıkaran Yozgatlıların kendisiymiş. Sayın Erdoğan Yozgat'taki AKP pek kızmış geçen geldiğinde. Demiş ki, "Bu ne, bu kadar meydan mu olur bu tarafları niye doldurmadınız.

Sayın Erdoğan Yozgat'a kızma o dolduramadığınız meydanı biz doldurduk Yozgat tarihinin en kalabalık mitinglerinden biriyle Yozgat'tayız. Sadece meydanda değil, meydanın ötesinde bariyerlerin etrafı, ara sokaklar her tarafta ayrı bir miting var. Bura-dan, buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Seslen gözünün içine bakı baka söylüyorum, gözünün içine baka baka. Bu yaptığın yiğitlik değildir. Bu yaptığın mertlik değildir. Bu yaptığın korkaklıktır, korkaklıktır" dedi. CHP lideri sürlerini "Sandıkla gelen sandıkla gider. Ama seçimde işbaşına gelenler şimdi seçimle gitmek istemiyorlar. Türki ye'nin önünde sandığı kaçırmak istiyorlar. Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir. Madem ki milli iradedir, madem ki sandık mühimdir, bu sandığa en çok sahip çıkan, seçimlerde yüzde 86 katılım oranıyla rekorlar kıran ve bugün zulmedeni, bugün sandığa darbe yapanı, bugün ülkenin başına bir cunta getirene ve o cuntanın başına geçeni, bugün bu meydan son cumhurbaşkanlığı seçimlerin de yüzde 75 oyla desteklemişken, bugün bu yapıdan itiraz ediyorsa, ses yükseltiyorsa, o gün Erdoğan'ın topladığını adım iki iki katı katı kalabalıkla, Yaptığın doğru değil diyorsa doğru mey dan bu meydandır Erdoğan, Aklınızı başınıza alın. Ekrem Başkanı, arkadaşlarımızı bırakın. Totukar yargılama yapın. Yargılamayı da TRT'den canlı yayınlayın" diye konuştu.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ekonomide yaşanan dalgalanmaları da hatırlatan Özel, Hani Erdoğan faize kara ya hani faiz sonuç değil sebep ya, hani 'nas'var ya. Erdoğan'ın Türkiye'si, Türkiye'yi yüzde 46 faize getirdi ve alfabenin son 3 harfi: V, Y. Z. Maalesef en yüksek faiz de Venezuela, Yozgat ve Zimbabve var. Yozgat'ı Venezuela ve Zimbabve'nin arasına sokanlara yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Kanal İstanbul projesine hız verildiğini belirten Özel, "İstanbulumun istemediği o kanalı yaptırmayacağız" dedi.