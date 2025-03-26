Özel'in boykot çağrısı Fahrettin Altun'u çileden çıkardı

Fahrettin Altun Özgür Özel'in yerli ve milli markaları hedef gösterdiğini söyleyerek bir açıklama yaptı. Altun, boykot çağrısının ekonomiyi baltalamayı amaçlayan bir intikam girişimi olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Ana muhalefet” genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde “boykot” çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir. Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir." dedi.

Dün Özgür Özel'in boykot listesinin açıklamasının ardından markaların listelendiği boykotyap.com internet sitesi erişime açıldı.