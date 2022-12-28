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Özer Hurmacı futbola geri döndü

TFF 2.Lig takımı Bursaspor, Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:13
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Özer Hurmacı 1.5 seneden sonra futbola geri döndü

Özer Hurmacı futbola geri döndü
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TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önemli bir gelişme yaşandı. Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı.

Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak. 6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı’yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

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