Özge adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Özge isminin anlamını araştırıyor. Peki, Özge ne demek? Özge isminin anlamı nedir?
ÖZGE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Özge ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Şakacı.
- Cana yakın, sıcakkanlı.
- Yürekli, gözü pek.
- Yabancı, taşra.
- Başka.
- Başka, yabancı, el.
- İyi, güzel.
- İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı.
ÖZGE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Özge ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Özge adını koymak caizdir.