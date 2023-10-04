Özge Özacar hayalini açıkladı

Venedik Film Festivali'nde Jack Nicholson'la tanışan oyuncu Özge Özacar, hayalini açıkladı.

Özge Özacar hayalini açıkladı

Ünlü komedyen Ata Demirer ile oynadığı 'Bursa Bülbülü' filmi ve Kısmet dizisiyle yıldızı parlayan Özge Özacar geçtiğimiz aylarda Venedik Film Festivali'nde boy göstermişti.

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Venedik'te dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile tanıştığını söyleyen Özacar, "Sohbet etme imkanım oldu. Onunla beraber güzel bir psikoloji, gerilim filminde oynamak güzel olurdu." dedi.

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Geçtiğimiz aylarda bir röportaj veren ünlü oyuncu, mesleğiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Marmara İletişim mezunuyum, aslen gazetecilik okudum. Üniversitenin ilk yılında tiyatrocu arkadaşlarımın da motive etmesiyle drama dersleri almaya başladım. Bu, benim için bir hobiydi ama son seneye geldiğimde artık o senaryoya çalışmanın, o hikayelerle ilgilenip bir karakter yaratmanın, beni bir haber yazmaktan daha mutlu ettiğini fark ettim. Şimdi buradayım. Aslında oyunculuk kariyerimin sekizinci yılındayım."

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