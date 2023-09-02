Özge Özacar’ın Venedik şıklığı göz kamaştırdı

Son olarak FOX’ta yayınlanan ‘Kısmet’ adlı dizide ‘Melike Dağveren’ karakteriyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nin ana sponsoru olan Campari grubun Türkiye'nin ilk marka elçisi olarak önce Cannes’da kameralar karşına geçmişti.

Hemen arkasından 'Ferrari' filminin prömiyerine de katılan oyuncu Özacar, zarafetiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Festivalin ikinci gününde Venedik’e aşık olan oyuncu Burano gezisinden de muhteşem kareler paylaştı. Özge Özacar “Venedik hayallerimin çok çok ötesinde, şehrin enerjisi harika. Şu an bienalde olduğu için sadece film festivali aksıyla değil, sanatın bir çok aksıyla buluşma imkanım oldu. Şehrin her yerinde bienal aktivitesi var ve bu beni şehirle daha çok bütünleştiriyor. Yoğunluğa rağmen çok dingin bir şehir çok sevdim” dedi.

Festivalin en önemli organizasyonlarına özel konuk olarak katılan ünlü oyuncu Campari'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen en görkemli ve en büyük partisin de herkesi büyüledi.

Gece Murano'da en eski tarihi otelli olan Hotel Des Bains da gerçekleşti. Özge Özacar, davet Züleyha Kuru tasarımı kusursuz kırmızı elbiseyle katılırken oyuncunun şıklığını tamamlayan takılar Hassanzade imzasını taşıyordu.