Özge Özder kızı Luna'yla kamera karşısına geçti

Özge Özder, oyunculuktaki başarısı kadar evlilik hayatı ve anneliğiyle de büyük beğeni topluyor. Ayrıca tüm gelirini SMA hastası bebeklere bağışladığı “Ay Perisi Luna" çocuk kitabı serisi, Kırmızı Çocuklar Derneği ile ortak çalışmaları gibi birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Özge Özder yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

Müzisyen Sinan Güleryüz‘le evli olan Özder’in kızı Luna ile doğal paylaşımları sosyal medyada oldukça beğeniliyor. Ünlü oyuncunun kızının bakımını yardım almadan kendisinin üstlenmesi takdir topluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızını sadece 6 ay emzirebilen oyuncunun bebeği için günlük hayatında doktorunun tavsiyesi üzerine tercih ettiği formül süt markası Aptamil Prosyneo, oyuncuyla bir senelik reklam anlaşmasına imza attı. Kızıyla ilgili oldukça hassas olan oyuncunun markanın kendi hayatında kullandığı formül süt markası olması nedeniyle reklamda kızı ile beraber yer almaya onay verdiği öğrenildi.

