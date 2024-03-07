Özge Özpirinçci ile küçük kızı eğlence günü yaptı

Rukiye Selçuk
Özge Özpirinçci ile küçük kızı eğlence günü yaptı
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci minik kızı Mercan ile birlikte görüntülendi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci geçtiğimiz gün kızı Mercan ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda 2 yaşına giren minik kızı Mercan ile Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde keyifle vakit geçiren Özpirinçci, oyun alanı çıkışı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.

Ayaküstü her şeyin yolunda olduğunu belirten Özge Özpirinçci gazetecilere kolaylıklar diledi.

Doğal hali ile dikkat çeken başarılı oyuncu eğlence sonrası kızı Mercan ile alışveriş merkezinde mağazaları dolaştı.

ozge-ozpirincci-1.jpg

Son Haberler
Ev tekstilinde 2024’ün trendi: Yenilikçi ve sürdürülebilir anti-alerjik ürünler Gündem
Ev tekstilinde 2024’ün trendi: Yenilikçi ve sürdürülebilir anti-alerjik ürünler
Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak Gündem
Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Burcu Köksal’a yanıt Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Burcu Köksal’a yanıt
Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'Çok sıktınız bıktık artık' Spor
Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'Çok sıktınız bıktık artık'
Yozgat'ta yabancı uyruklu 2 IŞİD'li tutuklandı Gündem
Yozgat'ta yabancı uyruklu 2 IŞİD'li tutuklandı
Çetin Emeç mezarı başında anıldı Yaşam
Çetin Emeç mezarı başında anıldı
İstanbul'da 3 anketten 2 ayrı sonuç çıktı. Kurum mu? İmamoğlu mu? Gündem
İstanbul'da 3 anketten 2 ayrı sonuç çıktı. Kurum mu? İmamoğlu mu?