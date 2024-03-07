Özge Özpirinçci ile küçük kızı eğlence günü yaptı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci geçtiğimiz gün kızı Mercan ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz aylarda 2 yaşına giren minik kızı Mercan ile Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde keyifle vakit geçiren Özpirinçci, oyun alanı çıkışı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.
Ayaküstü her şeyin yolunda olduğunu belirten Özge Özpirinçci gazetecilere kolaylıklar diledi.
Doğal hali ile dikkat çeken başarılı oyuncu eğlence sonrası kızı Mercan ile alışveriş merkezinde mağazaları dolaştı.