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Özge Ulusoy'dan şaşırtan evlilik açıklaması

Ünlü manken Özge Ulusoy 2,5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararı almıştı. Tüyap Mobilya Fuarı'nda görüntülenen Ulusoy, evlilikle ilgili soruları yanıtladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:37
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Özge Ulusoy'un evlilik açıklaması şaşırttı

Özge Ulusoy'dan şaşırtan evlilik açıklaması
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Geçen ay babasını trafik kazasında kaybeden ve zor günler geçiren ünlü manken Özge Ulusoy, önceki gün Tüyap Mobilya Fuarı'nda Ali Güler Mobilya'nın 50.Yıl lansmanında boy gösterdi. 

"TAŞLI VE SÜSLÜ OLMASINI TERCİH EDERİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü manken ''Mobilyaları çok seviyorum, uzun zamandır ev tadilatı ile ilgileniyorum ve bu konulara bayağı bir hakim oldum. Ben sadelikten hoşlanmıyorum, taşlı ve süslü olmasını daha çok tercih ederim.'' dedi. 

“KARAR VERDİĞİMİZDE SAKLAMAYIZ”

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile devam eden ilişkisi hakkında gelen sorulara ünlü manken şöyle cevap verdi: 

''Ben özel hayatım konusunda konuşmayı tercih etmiyorum, geçmiş ilişkilerimde de şimdiki ilişkimde de konuşmayı tercih etmiyorum, ikimizde gözlerden uzak kendimize özel bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz. İlişkimizi kaçarak ve saklanarak değil ama usulünce yaşamayı tercih ediyoruz, şu an için evlilik durumu yok ama evliliğe karar verdiğimizde inanın bunu saklamayız ve söyleriz size.''

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