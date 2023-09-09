Özge Yağız ile Gökberk Demirci yollarını ayırdı

Dizi dünyasının gözde çifti Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ikinci kez şans verdikleri ilişkileri sona erdi.

Özge Yağız ile Gökberk Demirci yollarını ayırdı

Özge Yağız ile Gökberk Demirci‘nin “Yemin” dizisinde başlayan beraberlikleri kısa bir ayrılıktan sonra devam etmişti. Her yerde el ele, göz göze olan çiftin beraberliğiyle ilgili herkes evlilik haberi beklerken ayrılık bilgisi geldi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İlişkilerine ikinci kez şans veren iki başarılı oyuncu bir kez daha ayrılık kararı aldı.

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Özge Yağız bu sezon başrolünü oynadığı “Safir” dizisinin çekimleri nedeniyle Kapadokya‘da, Gökberk Demirci de geçen sezon sonunda ekibine dahil olduğu “Üç Kız Kardeş” nedeniyle Ayvalık’ta bulunuyor.

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