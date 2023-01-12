12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı

Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı

Bir sigara grubu, bazı sigaralarda 1 liralık indirime gitti. Özgür Aybaş açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 18:45
Takip Et

Özgür Aybaş açıkladı. Bir sigara grubundan sigaraya indirim

Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
+
Aa
-

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.

Ancak Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"JTI FİRMASI YARINDAN İTİBAREN BAZI SİGARA FİYATLARINI 1 TL GERİ ÇEKTİ"

5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
2
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
3
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
5
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿25 yaşındaki genç kadının boğazını kesti
﻿25 yaşındaki genç kadının boğazını kesti
﻿25 yaşındaki genç kadının boğazını kesti
﻿Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
﻿Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
﻿Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.