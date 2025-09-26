Özgür Çelik canlı yayına çıktı! Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Olağanüstü kongre yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Özgür Çelik, canlı yayında Gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

Çelik, CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen soruşturmalardan kongre sürecine, yargı darbesinden SGK borçlarına kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

İstanbul Kurultayı davası ve mutlak butlan sürecine ilişkin Çelik şu ifadeleri kullandı:

Kurultay zamanı Ankara'daydık. Ankara'da benimde içinde olduğum toplantı odasına Bursa İl Başkanı geldi. Odaya girerken suratı asıktı, çıkarken mutluydu. Ben bu ifade için sabahın köründe kalkıp Bursa'ya gittim. Sayın Savcım beni bunun için mi çağırdınız dedim. Bununla ve benzer bir takım meselelerle mutlak butlan tartışması açıldı.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"CHP'YE BİR SINIR ÇİZMEK İSTİYORLAR"

Ben bunun sebebini biliyorum. Mesele şu, CHP'ye bir sınır çizmek istiyorlar. CHP İstanbul'da birkaç ilçe kazansın bununla idare etsin biz de iktidar olalım. Bize kumda oynayın diyorlar biz okyanusa açılmayı seçtik. 2023 seçimleri gerçekleşti, kazanılamadı.

"ÜÇ FARKLI DÜĞMEYE BASTILAR"

Ekrem Başkanımız bir açıklama yaptı, Özgür Özel Başkanımız dedi ki "ben adayım." O gün karar verdiler. Üç düğmeye bastılar. Dediler ki, 'Biz Türkiye'yi muhtaçlaştırma politkasıyla yönetiyoruz. Vatandaşı belediyeler eliyle sosyal yardıma muhtaç hale getirdik. Bu bağı artık CHP kuracak. Bizim iktidarımızın gidişi demektir bu' dediler ve tasarruf tedbirleri genelgesini çıkardılar."

"CHP'Lİ BELEDİYELERE SGK BORÇLARI ÇIKARDILAR"

Baktılar CHP'li belediyeler devam ediyor. İkinci tuşa bastılar finansman baskısı. Yıllarca belediyeleri batırdılar sonra kalkıp CHP'li belediyelere SGK borçları çıkardılar. Öyle de durduramadılar başladılar yargı müdahalesi."

"EKREM BEY CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakın bir parantez açayım. Ekrem Bey cezaevine girdikten sonra çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Gençlere sosyal destek vermişiz. Ulaşım desteği vermişiz. Kızlar okusun desteği vermişiz. Kıyafet desteği veriyoruz. 2498 okulun temizlik hizmetini İBB yaptı. Sıfırdı 16 tane yurt açıldı. 7300 öğrenciye burs veriliyor. Çiftçilerin yanında duruyoruz. 19 tane Kent Lokantası açıyoruz. Dalga geçtiler bunlarla hatırlıyoruz. 260 Bin kişiye istihdam sağladık. Emeklilere pazar desteği gibi."

"YA CHP'Yİ KAVGALI GÖSTERELİM YA DA 90'LARDAKİ GİBİ BÖLELİM"

Bunu niye anlattım. Üçüncü düğmeye bastılar. Tutuklamaya başladılar. Baktılar yine durmuyor hizmetler, başladılar CHP'nin kurumsal kimliğine saldırmaya. Ben İl Başkanı seçildim. 2023'te. 2025 Şubatına kadar tek bir itiraz yok ama o tarihte kurultay ve il kurultayına dava açıldı. Dediler ki CHP yüzde 38 aldı ama bunun içinde Kürt Demokratlar, Liberal Demokratlar, Muhafazakar Demokratlar var ama nasıl olsa bu destek iner ama baktı ki olmuyor. Ya CHP'yi kavgalı gösterelim ya da 90'lardaki gibi bölelim. Şimdi de bunu yapmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. 5 Bin polis geldiğinde direnen insanlar bu saldırıların karşısında dimdik duran insanlardır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yoktur, Türkiye'nin azınlık iktidarına teslim olmuş bir avuç insan vardır, bir de bunun karşısında direnen yüz binler, milyonlar vardır.

"EKREM BAŞKAN VATANDAŞIN ADAYI"

CHP aynı anda hem adalet mücadelesi hem toplum sorunları ve çözümleri ile ilgili program yapmak. Adaylık meselesiyle ilgili neler olur falan 15 Buçuk milyon oyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır, nokta. Biz ön seçimi sadece üyelerle yapacaktık ama 15 buçuk milyon insan geldi. Biz belirlemedik vatandaş belirledi Ekrem Başkanın adaylığını.