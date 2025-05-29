Özgür Çelik’e siyasi yasak istenen iddianame kabul edildi

31 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan olaylarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 parti yöneticisi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması, 22 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleştirilecek. İddianamede, Çelik ve diğer parti yöneticileri hakkında “kasten yaralama”, “kamu malına zarar verme”, “gösteri yürüyüşlerine muhalefet” ve “polise mukavemet” suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler için 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

ADLİ TIP RAPORLARI İDDİANAMEDE YER ALMADI

İddianamede, olay sırasında 5 polisin müşteki olarak yer aldığı belirtiliyor. Yaralama iddialarıyla ilgili Adli Tıp raporlarının bulunduğu ifade edilse de, bu raporlar iddianameye eklenmedi. Polislerin olaydan hemen sonra hastaneye giderek sağlık raporu aldığı, ancak Adli Tıp raporlarının 3 ay sonra temin edildiği kaydedildi. İddialar arasında bir polisin kolunun kırıldığı da yer alıyor.