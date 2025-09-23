Özgür Çelik'ten tutuklama tepkisi!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin serbest bırakılmasını istedi.

“YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı" diyen Çelik paylaşımında şu satırlara yer verdi:

“Kelepçeler ve hapishaneler haksızlığa karşı çıkanlar değil, suçlular içindir. Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe İstanbul İl Binamızın gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını sosyal medyada eleştirdikleri için tutuklu. YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı olduğunu ortaya koymuştur. İktidar, tutuklamayı bir güvenlik tedbiri değil, muhalifleri sindirme metodu olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu hukuk dışı uygulamayı reddediyoruz. Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır”