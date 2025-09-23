Özgür Çelik'ten tutuklama tepkisi!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Çelik'ten tutuklama tepkisi!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Binasının abluka altına alınmasını sosyal medya hesaplarından eleştirdiği için tutuklanan Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin serbest bırakılmasını istedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin serbest bırakılmasını istedi.

ekran-alintisi.jpg

“YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı" diyen Çelik paylaşımında şu satırlara yer verdi:

“Kelepçeler ve hapishaneler haksızlığa karşı çıkanlar değil, suçlular içindir. Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe İstanbul İl Binamızın gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını sosyal medyada eleştirdikleri için tutuklu. YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı olduğunu ortaya koymuştur. İktidar, tutuklamayı bir güvenlik tedbiri değil, muhalifleri sindirme metodu olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu hukuk dışı uygulamayı reddediyoruz. Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır”

Son Haberler
Bu bakteri mide kanseri riskini arttırıyor!
Bu bakteri mide kanseri riskini arttırıyor!
Trump: Rus uçaklarını vurun
Trump: Rus uçaklarını vurun
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?