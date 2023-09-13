Özgür Demirtaş akaryakıta gelecek felaketi açıkladı. Not edin diyerek duyurdu

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

40 LİRAYI AŞTI

Gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Yeni yapılan zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, "Yazın Kenara: DAHA Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, REKORU kırılacak… Yazın Kenara…" ifadelerini kullandı.