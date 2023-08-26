Özgür Demirtaş asla refaha ulaşamayacak ülkeleri açıkladı

Özgür Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla toplumların sosyolojik yapısı üzerinden asla refaha ulaşamayacak ülkeleri açıkladı.

Özgür Demirtaş asla refaha ulaşamayacak ülkeleri açıkladı

Ekonomist ve akademisyen Özgür Demirtaş, Türk ekonomisinin gündemine dair yorumlarını ve öngörülerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

Yaptığı paylaşımlar vatandaşlar tarafından ilgi gören Demirtaş, bu kez yaptığı paylaşımla toplumların sosyolojik yapısının ekonomiye etkisini ortaya koydu.

"YA BARIŞ, YA SEFALET..."

Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda asla refaha ulaşamayacak ülkeleri şu şekilde açıkladı:

"Dil, Din, Mezhep, Köken kavgası yapıp refaha ulaşmış bir tane ülke yoktur.

Ya Barış, Ya Sefalet..."

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